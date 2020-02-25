الاتحاد الأوروبي: نتطلع إلى حكومة تنفذ انتخابات مبكرة

الاتحاد الأوروبي: نتطلع إلى حكومة تنفذ انتخابات مبكرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث، الثلاثاء، أن الاتحاد يتطلع إلى تشكيل حكومةٍ جديدة وكفوءة تقود العراق الى اجراء انتخابات مبكرة.وقال هوث في تغريدة ، انه “انطلاقًا مما يبدو عليه التوافق في العراق، وبصفته جزءٌ من المجتمع الدولي، يتطلع الاتحاد إلى تشكيل حكومةٍ ضمن الفترة المحددة لتقود العراق إلى انتخاباتٍ مبكرة”.ويأتي دعم الاتحاد الأوروبي بعد ساعات على التهنئة الأميركية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي خلال اتصال جمعه مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو

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