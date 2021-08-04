الاتحاد الأوروبي يؤكد على دعم العراق في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد

الاتحاد الأوروبي يؤكد على دعم العراق في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد سفير الاتحاد الاوروبي في العراق مارتن هوت، الاربعاء، دعم الحكومة العراقية في إجراء الانتخابات المقبلة بموعدها المحدد، كاشفا عن استعدادات لإرسال بعثة اوروبية لمراقبتها وضمان نزاهتها، مع تقديم مساعدة تقنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمبلغ 5.5 ملايين يورو.وقال هوت في حديث للصحيفة الرسمية، ان “الشعب العراقي طالب بانتخابات مبكرة، والحكومة ومجلس النواب ملتزمان بإجرائها في الـ 10 من تشرين الأول المقبل، ونحن نرى أن جميع البلدان الأجنبية المعنية تدعم الاستحقاق الانتخابي، وتعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجد لإنهاء الاستعدادات التقنية، وهي واثقة من أن كل شيء سيكون جاهزا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.واضاف أنه “لذا لا نرى سببا لتأجيل الانتخابات أكثر، وبالطبع نحن في الاتحاد الأوروبي نتوقع ونطلب أن تتسم هذه الانتخابات بالنزاهة والمصداقية والشفافية الكاملة، وأن يتم إجراؤها في بيئة ملائمة لتحقيق هذه الأهداف”. واشار هوت، إلى انه “يجب الحد من التزوير الانتخابي الفعلي ومحاولة التزوير، سواء على الصعيد التقني أو القسري، لأدنى مستوى ممكن، وما يثير القلق هو بيئة الامن وحقوق الانسان التي ستجرى فيها الانتخابات، ففي حال استمر تعرض المحتجين والناشطين والصحفيين للتهديد والاستهداف أو الاغتيال، فهذا سيضر بشكل كبير بسمعة ونزاهة الانتخابات، لذا من الضروري أن يشعر المرشحون بالأمان بما يكفي لكي يخوضوا الانتخابات، وكذلك أن يشعر الناخبون بالأمن لكي يتسنى لهم المشاركة والتصويت بأعداد كبيرة”.

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