الاتحاد الأوروبي يجدد تأكيده على دعم العراق في تحوله الديمقراطي

الاتحاد الأوروبي يجدد تأكيده على دعم العراق في تحوله الديمقراطي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، على أهمّيَّة الدور الذي يلعبه الإتحاد الأوروبيّ في دعم العراق في خطواته الجادة نحو تعزيز النظام الديمقراطي.وذكرت الخارجية في بيان ، أنه “إستضافت لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبيّ، في مقر البرلمان في بروكسل، بتأريخ، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين والوفد المُرافق له”، مبينةً أنه “جرى خلال اللقاء مُناقشة تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين وسُبُل تعزيز عمل لجنة العراق في البرلمان الأوروبيّ وبما يخدم تطوير العلاقات الثنائيَّة وتنفيذ الالتزامات المتبادلة في إتفاقيَّة الشراكة والتعاون بين العراق والإتحاد الأوروبيّ”.من جهته، أكَّد الجانب الأوروبيّ على أن “البرلمان الأوروبيّ بصدد المُوافقات النهائيَّة لإنشاء لجنة الشراكة البرلمانيَّة المُشترَكة بين الجانبين التي تم الإتفاق على تشكيلها أثناء زيارة الوفد الأوروبيّ للعراق”.فيما شدد وزير الخارجية بحسب البيان على “الدور المهم الذي تلعبه الدبلوماسيَّة البرلمانيَّة في تعزيز العلاقات بين العراق والإتحاد الأوروبيّ”، مُؤكَّداً “ضرورة تعزيز هذا الدور المهم”.  وأوضح البيان أنه “تبادل النواب وجهات النظر مع وزير الخارجية حول تطورات الأوضاع السياسيَّة والإقتصاديَّة والأمنيَّة في العراق”، مشيدين بـ “الخطوات الإيجابيَّة التي تنتهجها الحكومة العراقيَّة في مجالات تطوير الإقتصاد ومُكافحة الفساد واقتران هذه الحكومة بالإستقرار السياسيّ”.وأشار حسين إلى “أولويات الحكومة العراقيَّة المتمثلة بإحترام السيادة وبناء علاقات مُتوازنة مع الفاعلين الإقليميين والدوليين والابتعاد عن سياسة المحاور، فضلًا عن مهمة الحكومة الأساسيَّة بالنهوض بالواقع الإقتصاديّ عن طريق إجراء إصلاحات إقتصاديّة جذريَّة ومُكافحة الفساد”، مبيناً أن “العراق أصبح فاعلاً إقليميًا إيجابيًا فمؤتمرات بغداد 1،2 ادت إلى تقارب كبير بين العديد من القوى الإقليميَّة والإتفاق الأخير بين السعودية وإيران كان للعراق دور كبير في التهيئة له وجعله ممكناً”.وتابع البيان أنه “في ختام اللقاء شدّد حسين على أهمّيَّة الدور الذي يلعبه الإتحاد الأوروبيّ في دعم العراق في خطواته الجادة نحو تعزيز النظام الديمقراطي الذي ادى إلى تأكيد مبدأ التداول السلمي للسلطة وتطوير المجتمع المدني والإعلام الحر في العراق .من جانبهم، رحب النائب الأول لرئيس اللجنة (Domènec Ruiz Devesa)  والنائبة الثانية (Abir Al-sahlani) بوزير الخارجية، معبرين عن شكرهم لزيارته للبرلمان الأوروبيّ مقر الديمقراطيَّة الأوروبيَّة”، مشيرين إلى “نجاح زيارتهم إلى العراق قبل أسبوعين ولقائهم باعلى القيادات السياسيَّة والبرلمانيَّة في العراق وعقد الإجتماع البرلمانيّ السابع بين الجانبين”.

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