الاتحاد الأوروبي يدعو العراق إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

الاتحاد الأوروبي يدعو العراق إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، الاحد، للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة والتعامل بجدية مع تهديد فايروس كورونا .وذكرت بعثة الاتحاد الاوروبي في بيان ، “نعبر عن تضامننا مع الشعب العراقي في المرحلة الحرجة التي يمر بها بلدهم، وهو يواجه ازماتٍ غير مسبوقةٍ”، مبينة  أن “الامل يحدو بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء البعثات ان يجري تشكيل سريع لحكومةٍ قادرةٍ على التصدي العاجل للتحديات في مجالات الصحة والأمن والسياسة والاقتصاد وحقوق الانسان، وعلى وجه الخصوص حاليًا الانتشار المقلق لمرض فايروس كورونا COVID-19”.وطالب البعثة “الجميع ان يتعاملوا مع هذا التهديد بمنتهى الجدية”، مؤكدة دعم  “الاتحاد الاوروبي الثابت لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه واهمية امتلاك العراق للعملية السياسية الداخلية والاصلاحية للبلاد”. وشددت على دعم “الاتحاد الاوروبي على دعمه القوي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وايضًا لعمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)”.

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