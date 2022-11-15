الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية على العراق

الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية على العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى وقف الهجمات على الأراضي العراقية.وذكر بيان للاتحاد الاوروبي، أنه “يدين بأشد العبارات تجدد القصف الإيراني الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني على إقليم كردستان العراق، والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى”، مؤكداً “هذه الهجمات تنتهك سيادة العراق وسلامته الإقليمية، ويجب أن تتوقف”.وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه “بشكل كامل مع الشعب العراقي والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان”.

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