الاتحاد الأوروبي يرفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

الاتحاد الأوروبي يرفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، اليوم الثلاثاء، إن استخدام برنامج روسيا المقترح لدفع ثمن الغاز من خلال تمكين روسيا من تحويل المدفوعات إلى الروبل سينتهك العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.وقالت في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن “الدفع بالروبل من خلال آلية التحويل التي تديرها السلطات العامة الروسية وحساب ثان مخصص لذلك في جازبروم بنك انتهاك للعقوبات ولا يمكن قبوله”، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية .هذا وقالت وزيرة الطاقة والبيئة الفرنسية باربرا بومبيلي، إن دول الاتحاد الأوروبي ستواصل الدفع باليورو أو الدولار مقابل عقود الغاز الروسي الموقعة بتلك العملات.وأضافت بومبيلي في بروكسل، “كلنا متفقون على أننا سنواصل الدفع باليورو ولن نسمح بتغيير العقود من طرف واحد”.من جهته، قال وزير الاقتصاد والعمل المناخي الألماني روبرت هابيك، إن بلاده مستعدة لدعم فرض حظر على النفط الروسي، لكن يجب التحضير لذلك جيدا، كما يتعين الأخذ في الاعتبار اعتماد دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على الإمدادات الروسية.وأضاف هابيك للصحفيين، “الموقف الألماني هو أننا بحاجة إلى التحضير جيدا للخطوات والا يؤدي ذلك إلى وضع اقتصادي لا يمكن السيطرة عليه. لقد أحرزت ألمانيا تقدما كبيرا في مجال الفحم والنفط وهي في طريقها لفعل الشيء نفسه بالنسبة للغاز. تحتاج الدول الأخرى إلى مزيد من الوقت”.وقال “بين النظر في اعتماد الدول على روسيا والحاجة إلى المضي قدما بطريقة موحدة، يوجد ما نحتاج إلى مناقشته”.ومن المتوقع أن تختتم المفوضية الأوروبية العمل في الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا، والتي ستشمل حظر شراء النفط الروسي الذي تمثل صادراته مصدرا كبيرا لعائدات موسكو.

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