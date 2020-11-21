الاتحاد الأوروبي يستنكر إعدام 21 شخصا بالعراق

الاتحاد الأوروبي يستنكر إعدام 21 شخصا بالعراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعترض الاتحاد الاوروبي، السبت، على تنفيذ الاعدام بحق 21 مدانا بالارهاب في العراق.وقال الاتحاد في بيان، انه “في وقت سابق من هذا الأسبوع، ورد أن 21 شخصًا أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب أُعدموا في سجن الناصرية المركزي، المعروف أيضًا باسم الحوت، في العراق”.واضاف، انه “يدين بأشد العبارات الأعمال الإجرامية التي حكم عليهم بها ويعرب عن تعاطفه الصادق مع الضحايا وأسرهم، وفي الوقت نفسه، يشير الاتحاد الأوروبي إلى معارضته لاستخدام عقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف”. واعتبر الاتحاد الأوروبي “عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية، ولا تعمل كرادع للجريمة،  إنه يمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته في حين أن أي أخطاء في تطبيق العدالة لا رجوع فيها”.ويدعو الاتحاد الأوروبي “السلطات العراقية إلى الامتناع عن أي عمليات إعدام في المستقبل، وإعلان والحفاظ على وقف فعلي لتطبيق عقوبة الإعدام، واتباع سياسة متسقة تجاه إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد”.

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