الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع

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نائب:وزير الكهرباء “الصدري” فاشل وإقالته بعد الاستجواب البرلماني
الخارجية:600 مليون يورو حجم الأموال العراقية المجمدة في ايطاليا
بالوثيقة..وزارة العدل للمحافظين:صلاحياتكم أنتهت بحل مجالس المحافظات
تقرير أمريكي:توقف برنامج صيانة طائرات إف16 العراقية بسبب إخلاء المتعاقدين جراء القصف الحشدوي لقاعدة بلد الجوية
الأمن النيابية:الخروقات التركية للسيادة العراقية بسبب ضعف الكاظمي
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نائب:وزير الكهرباء “الصدري” فاشل وإقالته بعد الاستجواب البرلماني
الخارجية:600 مليون يورو حجم الأموال العراقية المجمدة في ايطاليا
النزاهة:الحكم على موظفة في المصرف الزراعي التعاوني 30 سنة سجن غيابيا بجريمة اختلاس مليار دينار
الخارجية تعلن عن منح سمات الدخول لجميع الوافدين الأجانب لدعم الاقتصاد العراقي
محافظ صلاح الدين يقرر إيقاف 600 مشروع لعدم الاستفادة منها
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وقفة مع ( درجال) .. ليس كل الكرات (هدفاً) أيها الكابتن، وليست كل الملاعب ( قطرية ) ايضاً !
تأجيل مباريات دوري الدرجة الاولى لكرة السلة العراقية بسبب حظر التجوال
كوريا الشمالية تنسحب من بطولة العالم لكرة القدم
اليوم..مباراة بين مانشستر سيتي ونظيره سان جيرمان
برشلونة يسعى بالفوز على لقب الدوري الإسباني
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إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
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صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
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