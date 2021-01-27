الاتحاد الأوروبي يعلن عن إرسال بعثة خاصة لمراقبة الانتخابات القادمة

الاتحاد الأوروبي يعلن عن إرسال بعثة خاصة لمراقبة الانتخابات القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، الأربعاء (27 كانون الثاني 2021)، إرسال بعثة خاصة للرقابة الانتخابية، نهاية الشهر الجاري.ونقلت وزارة الخارجية العراقية عن سفير الاتحاد الأوروبي مارتن هوث قوله: “الاتحاد الأوروبي يدعم الانتخابات العراقيّة بمختلف مفاصلها اذ خصص مبلغ معين كدعم مالي للعملية الانتخابية في العراق”.وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي، ان “بعثة الرقابة الانتخابية التي سيرسلها الاتحاد الأوربي المكونة من (6) اشخاص ستنطلق من بروكسل بتاريخ 30/1/2021، وستستمر مهمتها في العراق لمدة أسبوعين”.وأكد بيان الخارجية، أن “الوزير فؤاد حسين التقى يوم الأحد الماضي، مارتن هوث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبيّ، ونائبه السيد جان بيرنارد، ورئيس البعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوربي في العراق”، مبيناً أنه “جرى خلال اللقاء بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات خلال هذه السنة”.وأكد حسين، أن “الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي”، مشدداً على “استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدوليّة”.ولفت البيان، إلى أنه “جرى النقاش حول الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجيّة حول التواصل مع المنظمات الدوليّة، ومنظمة الأمم المتحدة، و دعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها، وان الوزارة قامت بإرسال رسالة أولى إلى رئيس مجلس الأمن حول طلب الرقابة الانتخابية وبصدد ارسال رسالة ثانية”.

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