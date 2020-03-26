الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعلن عن صرف 500 مليون يورو لمساعدة الأندية المتضررة

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعلن عن صرف 500 مليون يورو لمساعدة الأندية المتضررة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، أن الاتحاد سيفرج عن 500 مليون يورو لمساعدة الأندية المتضررة من توقف المباريات حالياً في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال روبياليس في مؤتمر صحافي، إنه “في إطار التدابير المتخذة للمساعدة في التخفيف من آثار وباء كوورنا، عملنا من أجل توفير تمويل بقيمة 500 مليون يورو لأندية الدرجتين الأولى والثانية، الأندية التي تحتاج إلى ما بين 15 و20 مليون يورو الآن ستتمكن من الحصول عليها، وسدادها في غضون 5 أو 6 سنوات”.وأضاف: “نحن نمد يدنا لكرة القدم المحترفة، أجرينا نقاشات مع الكيانات المالية، إذا أرادت رابطة لا ليغا (المشرفة على كرة القدم المحترفة في إسبانيا) ذلك، فسوف نبحث عن حلول، هذا وقت توحيد القوى”.وحذر من أنه “إذا لم ينته الموسم قبل 30 حزيران، وهو أمر أكثر من مرجح الآن، فإن بعض الأندية لن تحصل على كامل عائداتها من حقوق البث التلفزيوني التي كانت مخصصة لها”.وأعلن الاتحاد فضلاً عن هذه المساعدات لأندية الدرجتين الأولى والثانية، عن سلسلة من التدابير المخصصة لأندية الهواة أو نصف المحترفة. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *