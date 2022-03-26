الاتحاد الإسلامي الكردستاني يقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

الاتحاد الإسلامي الكردستاني يقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي في مجلس النواب العراقي مثنى أمين، موقفه من المشاركة او عدمها في جلسة مجلس النواب يوم السبت 26 آذار المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.وقال امين في بيان ، انه “لن نشارك في جلسة اليوم السبت، المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية”.ويملك الاتحاد الاسلامي 4 مقاعد نيابية فاز بها في الانتخابات الماضية.

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