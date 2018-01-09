الاتحاد الاسلامي:وجود الحشد خلاف لفتوى المرجعية

أربيل/ شبكة اخبار العراق- اعتبر رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي في البرلمان العراقي مثنى امين، الثلاثاء، ان الحشد الشعبي تم إنشاؤه خلافاً لفتوى المرجعية الدينية.وقال امين في كلمة له في ندوة حوارية بأربيل، ان “إقليم كردستان كان موجودا قبل انشاء الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد 2003”.وأضاف ان “الحشد تم إنشاؤه خلاف لفتوى المرجع السيستاني والدستور من خلال تشريع قانون لهيئته في البرلمان العراقي والذي صوت عليه أيضا برلمانيون كرد من أصحاب المصالح الشخصية”، مشيرا الى ان “العراق دفع مليارات الدنانير لهيئة الحشد وانها لديها فائدة في الوقت الحالي ولكن في المستقبل سوف لا يكون للحشد اية ضرورة”.