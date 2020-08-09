الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يحدد موعد انطلاق التصفيات للمنتخبات تحت 23 عاماً

الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يحدد موعد انطلاق التصفيات للمنتخبات تحت 23 عاماً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، موعد انطلاق التصفيات الاسيوية للمنتخبات تحت 23 عاماً.ومن المقرر ان تقام التصفيات للفترة من 23 إلى 31 تشرين الأول 2021 ، حيث سيتم اجراء القرعة بعد تصنيف المنتخبات المشاركة الى أربع مستويات تمهيداً لتوزيعها على إحدى عشرة مجموعة وفقا لنتائجها في التصفيات والنهائيات الأخيرة.ومن المقرر ان يتم الفصل بين المناطق بحيث يتم تخصيص ست مجموعات للغرب والوسط والجنوب، وخمس مجموعات للآسيان والشرق.يذكر ان العراق قد يتواجد في المستوى الثاني بسبب نتائجه الأخيرة في التصفيات. 

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