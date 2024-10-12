الاتحاد الاسيوي يرفض طلب اتحاد الكرة العراقي بتغيير الملعب الذي تقام عليه المباراة مع كوريا الجنوبية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي، اليوم السبت، ان الاتحاد الاسيوي رفض طلب اتحاد الكرة العراقي بتغيير ملعب (Yongin Citizen Sports Park) لمباراة المنتخب الوطني العراقي امام مضيفه الكوري الجنوبي ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم المقرر في الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء المقبل.وقال الزاملي في حديث صحفي، إن “الاتحاد العراقي قدم طلباً الى الاتحاد الآسيوي لتغيير الملعب الذي سيحتضن لقاء المنتخبين الثلاثاء المقبل، لكن الاتحاد رفض تغييره مبديا، والتزامه بما قرر وتم الاتفاق عليه بوقت سابق ، ولاسيما بعد أن تم الكشف الآسيوي عليه من قبل لجان متخصصة”.واوضح الزاملي ان “الاتحاد العراقي كان يرغب خوض المنتخب مباراته بملعب افضل وملعب على مستوى اعلى ويكون قريب من المطار ولتكون العودة اسهل لوفدنا فضلا عن الحضور الجماهيري للجالية العراقية التي يسهل وصولها للملعب في حين جرت بملعب رئيسي يقع في مراكز المدن الكبيرة في كوريا، لكن الاتحاد الآسيوي ابقى على قرار تحديد ملعبه السابق ورفض التغيير”.وفي الوقت ذاته، خاض المنتخب الوطني مساء اليوم السبت، اولى وحداته التدريبية في مدينة سوون، تحضيراً لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء القادم ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 (الدور الرابع).وتدريبات اليوم حضرها رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ورئيس الوفد العراقي والنائب لرئيس الاتحاد العراقي يونس محمود، وعضو الاتحاد احمد الموسوي، إضافة إلى تواجد القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في كورية الجنوبية محمد مصطفى.وشارك اللاعبون في المران وهم كل من: جلال حسن، فهد طالب، حسين حسن، علي جاسم، لوكاس شليمون، محمد الطائي ،علي فائز، صفاء هادي، احمد يحيى، مهند علي، احمد ياسين، امين الحموي، لؤي العاني، ريبين سولاقا، امجد عطوان، ومصطفى سعدون. بينما فضّل مدرب المنتخب الوطني أن يواصل بقية اللاعبين عمليات الاستشفاء الخاصة بهم وتحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني من مقر الاقامة وهم كل من: أيمن حسين، ميرخاس دوسكي، إبراهيم بايش، حسين علي، يوسف امين، زيد تحسين، مناف يونس، وأمير العماري.ومن المؤمل ان يعاود المنتخب الوطني إجراء تدريباته غداً بمشاركة جميع اللاعبين.