الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق يستعد لإصدار أربعين كتاباً أدبياً

الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق يستعد لإصدار أربعين كتاباً أدبياً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يستعد الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق، لإصدار أربعين كتاباً أدبياً، ضمن مشروع “منشورات اتحاد الادباء والكتاب”.. وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الشاعر عمر السراي: “اتحاد أدباء العراق يستعد لطباعة المنجز الثقافي لأدبائه، مزودا المكتبة المعرفية بما يزيد عن أربعين كتاباً ثقافياً ضمن مشروعه لطباعة الكتب لعام 2020″، مؤكدا: “اجتمعت اللجنة المشرفة على مشروع طبع المؤلفات الأدبية وناقشت الخطوات الإجرائية للمشروع، الذي قدم إليه مئة وثلاث مخطوطات، في مجالات الإبداع الأدبي والنقدي المتنوعة”.استطرد الشاعر السراي: “توزعت المخطوطات بواقع ثلاثة وخمسين ديوانا وثلاث وعشرين دراسة نقدية واثنتي عشرة مجموعة قصصية وإحدى عشرة رواية ونصين مسرحيين وكتابين من أدب الطفل”، مضيفا: “بعد انتهاء مدة التقديم؛ قامت اللجنة بإجراءاتها.. مراجعة الكتب المقدمة، وتبويبها، ورفع أسماء المؤلفين عنها، لتحيلها إلى محكمين أكاديميين وأدباء بارزين، حسب اختصاص كل فئة من الكتب، وعلى نحو سري، وبعد استعراض تقارير الخبراء تم ترشيح عدد من المؤلفات لتتبنى وزارة الثقافة طبعها على نفقتها في دار الشؤون الثقافية العامة دعماً للاتحاد”.استعرض عضو المكتب التنفيذي عناوين الكتب واسماء مؤلفيها: “فهم النص من التلقي إلى الإنتاج، للروائي علي لفتة سعيد، ونباهة الطير.. غواية المعنى، للشاعر علي شبيب ورد، وإشراقات الرواية العراقية، للقاص محمد رشيد السعيدي، ومسرات سود، للناقد علي الفواز، ودروس في العذوبة، للقاص والناقد المسرحي حسب الله يحيى، وسيرة وجع عراقي.. دراسات في الشعر، للباحث ثامر الحاج أمين، والوردة والسكين.. دراسات في الرواية، للباحثة رنا صباح خليل”، مشيرا الى ان: “الاتحاد سيطبع على نفقته مباشرة، اثنين وعشرين ديوانا أخرى، وست دراسات نقدية، وثلاث مجاميع قصصية، وثلاث روايات ومسرحية واحدة وكتابين للأطفال”.أوضح: “سيخصص الاتحاد هذه المطبوعات لتحمل في حاشية غلافها اسم الشاعر حسب الشيخ جعفر، احتفاءً بالرموز الثقافية العراقية المبدعة، وتقديراً لمنجزه الأصيل”، مبيّنا: “تعبر اللجنة المشرفة على “منشورات إتحاد الادباء والكتاب” عن خالص تقديرها للأديبات والأدباء ممن تقدموا بأعمالهم ضمن هذا المشروع، معربة عن إكبارها للمستوى الفني لمعظم المخطوطات، مما حدا بالاتحاد إلى زيادة عدد الكتب المختارة للطباعة، والتخطيط جارٍ لمشروع جديد يستهدف طباعة وجبة جديدة من الكتب في قابل الزمن”.

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