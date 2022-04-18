الاتحاد العراقي لرفع الاثقال يوقع عقداً مع مدرب بيلاروسي

الاتحاد العراقي لرفع الاثقال يوقع عقداً مع مدرب بيلاروسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقّع الاتحاد العراقي المركزي لرفع الاثقال، اليوم، عقداً تدريبياً مع المدرب البيلاروسي ليافونيتشي هانجارينكا يتولى بموجبه تدريب المنتخب الوطني العراقي والاشراف على منتخبات الفئات العمرية الأخرى باللعبة.وقال رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي في بيان ، ان “اتحاد رفع الاثقال من الاتحادات الوطنية المتميزة والتي يعول عليها بالتفوق دوما لتحقيق منجزات كبيرة تعزز ما تحقق في السابق من نتائج إيجابية كانت محط انظار الجميع”.وبين ان “مسؤولية الاتحاد أصبحت أكبر لان اللجنة الأولمبية والمتابعين يتطلعون للمزيد من الانجازات في المشاركات المهمة التي تنتظر رباعينا لاسيما الشهر المقبل في اليونان، وأيضا دورة التضامن الاسلامي التي ستقام في تركيا خلال شهر آب المقبل وكذلك الحدث القاري المهم في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في الصين شهر أيلول من العام الحالي”.ومضى حمودي قائلا “يتوجب على اتحاد رفق الاثقال وضع برامج واضحة للمشاركات المقبلة ونبذ التقاطعات التي لن تنفع رياضتنا إطلاقاً”.واشار الى انه “سيلتقي برئيس وأعضاء اتحاد رفع الاثقال يوم الثلاثاء المقبل للوقوف على إحتياجات الاتحاد وتوفيرها قدر الإمكان من أجل مواصلة التحضيرات المبكرة بشكل جيد”.ولفت حمودي الى ضرورة ان “يتعاون إتحاد اللعبة مع المدرب الجديد وان يؤمن له الاقامة الملائمة والنجاح بعمله، وتأمين سبل تعاون الملاكات التدريبية الوطنية معه والاهتمام بشكل كبير في خلق قاعدة مميزة من المواهب والخامات الصغيرة”، مطالبا في الوقت ذاته بـ “الاهتمام الجاد بالمدربين المحليين وزجهم بشكل مستمر مع المدرب البيلاروسي بغية الاستفادة القصوى من خبراته وتجاربه”.وأشار حمودي الى ان “اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية كانت أبرمت عدداً من إتفاقيات التعاون الرياضي المشترك مع عدد من البلدان المتقدمة رياضياً سعياً لتستفيد جميع الاتحادات الوطنية من التنفيذ العملي لمفردات هذه الاتفاقيات”.وحضر توقيع العقد أعضاء من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية ومن الاتحاد العراقي المركزي لرفع الاثقال . 

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