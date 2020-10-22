الاتحاد العراقي لكرة السلة:المدرب عزيز بكير سيصل بغداد خلال اليومين المقبلين

الاتحاد العراقي لكرة السلة:المدرب عزيز بكير سيصل بغداد خلال اليومين المقبلين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد الاتحاد العراقي لكرة السلة، موعد وصول مدرب المنتخب الوطني، عزيز بكير إلى العاصمة بغداد.وقال امين سر الاتحاد خالد نجم في حديث صحفي، إن “تأشيرة الدخول تسببت بتأخر وصول مدرب المنتخب الوطني الجديد عزيز بكير الى العاصمة بغداد”.وأوضح أن “بكير سيصل إلى العاصمة خلال اليومين المقبلين بعد إكمال جميع إجراءات  وصوله وسيقود المنتخب الوطني في معسكره بالعاصمة بغداد قبل التوجه إلى البحرين لخوض التصفيات الآسيوية”.يذكر ان الاتحاد قرر تسمية اتيلا شلبي مساعداً لبكير. 

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