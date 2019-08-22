الاتحاد العراقي لكرة السلة:رزكار توفيق مدرباً لمنتخب الناشئات

الاتحاد العراقي لكرة السلة:رزكار توفيق مدرباً لمنتخب الناشئات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، الخميس، تسمية المدرب رزكار توفيق مدرباً لمنتخب الناشئات.وقال امين سر اتحاد السلة خالد نجم في تصريح صحفي، إن “الاتحاد العراقي لكرة السلة قرر تسمية الدكتور رزكار توفيق مدربا لمنتخب العراق للناشئات”.واضاف نجم، أنه “تم تسمية الدكتورة بنو طاهر مدرباً مساعداً لتوفيق”، مبيناً ان “الاتحاد يسعى الى النهوض بواقع كرة السلة النسوية من خلال الاهتمام بالفئات العمرية”. 

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