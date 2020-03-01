الاتحاد العراقي لكرة السلة يحدد موعداً جديداً لمباريات المربع الذهبي

الاتحاد العراقي لكرة السلة يحدد موعداً جديداً لمباريات المربع الذهبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد الاتحاد العراقي لكرة السلة، موعداً جديداً لمباريات المربع الذهبي من الدوري الممتاز 2020.وقال عضو اتحاد السلة خالد نجم في تصريح صحفي، إن “اتحاد السلة، قرر نقل مباريات المربع الذهبي الى يوم الجمعة السادس من اذار بدلاً من السبت وفي نفس المكان والزمان”.وأوضح أن “النفط سيواجه نفط الجنوب فيما يلاقي الشرطة فريق الميناء، حيث سيتم اللعب بمباراتي الذهاب والإياب ومن ثم يتم تحديد طرفي النهائي”.يذكر أن دوري كرة السلة توقف بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الاسيوية. 

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