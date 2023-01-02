الاتحاد العراقي لكرة القدم:إحياء الفنانين كاظم الساهر ورحمة رياض حفل افتتاح خليجي 25

الاتحاد العراقي لكرة القدم:إحياء الفنانين كاظم الساهر ورحمة رياض حفل افتتاح خليجي 25
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إحياء الفنانين كاظم الساهر ورحمة رياض حفل افتتاح خليجي 25.وذكر بيان للاتحاد: “يُحيي الفنان كاظم الساهر والفنانة رحمة رياض أحمد حفل افتتاح بطولةِ خليجي 25 التي تستضيفها البصرة للفترة من السادس ولغاية 19 من الشهر الحالي”.وفي وقت سابق اليوم، أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، أن الفنان كاظم الساهر والفنانة رحمة رياض سيفتتحان بطولة خليجي 25 في المحافظة، فيما حذف تغريدته لاحقاً ونشر مقطع فيديو أوضح فيه أن إحياء الفنان كاظم الساهر لحفل افتتاح البطولة غير مؤكد.

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