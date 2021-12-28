الاتحاد العراقي لكرة القدم:العاشر من الشهر المقبل موعداً لإنطلاق المرحلةِ الثانية من دوري الدرجة الأولى

الاتحاد العراقي لكرة القدم:العاشر من الشهر المقبل موعداً لإنطلاق المرحلةِ الثانية من دوري الدرجة الأولى
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم،الثلاثاء، موعد انطلاق المرحلة الثانية من دوري الدرجة الاولى.وذكر الاتحاد في بيان ، أن “لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم قررت تحديدَ العاشر من شهر كانون الثاني المقبل موعداً لانطلاق المرحلةِ الثانية من دوري الدرجة الأولى”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *