الاتحاد العراقي لكرة القدم:المصادقة على حل جميع اللجان وإعادة تشكيلها من جديد

الاتحاد العراقي لكرة القدم:المصادقة على حل جميع اللجان وإعادة تشكيلها من جديد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يدرس الاتحاد العراقي لكرة القدم، اتخاذ أولى قراراته خلال الأسبوع الجاري.وقال عضو الهيئة المؤقتة احمد علي في حديث صحيفي، إن “الهيئة المؤقتة، ستتخذ اول قراراتها خلال الأسبوع الجاري، بعد ان تتسلم العمل بشكل رسمي”.وأوضح أن “أول قرار ستتخذه الهيئة المؤقتة خلال هذا الاسبوع هو المصادقة على حل جميع اللجان وإعادة تشكيلها من جديد، بعد انتهاء عمل اللجنة التطبيعية”.ويستمر عمل اللجنة قرابة الستة اشهر ومن ثم سيتم جراء انتخابات جديدة لاتحاد لكرة.

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