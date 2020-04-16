الاتحاد العراقي لكرة القدم:تأجيل الدوري الممتاز بسبب كورونا

الاتحاد العراقي لكرة القدم:تأجيل الدوري الممتاز بسبب كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل أروقة الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان الدوري الممتاز، سيتم تأجيله بنسبة كبيرة بسبب إجراءات تفشي فيروس كورونا.وقال المصدر : إن “الاندية بالدوري الممتاز، لا ترغب باستئناف مسابقات البطولة بعد عودة الحياة الطبيعية وانتهاء إجراءات فيروس كورونا”.وأضاف أن “الهيئة المؤقتة في اتحاد الكرة، لازالت تنتظر إجراءات خلية الازمة في العراق، وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، سيتم الإعلان رسمياً عن نهاية المسابقة”.تجدر الإشارة الى ان دوري الكرة الممتاز تم تعليقه منتصف شهر اذار الماضي بسبب إجراءات محاربة فيروس كورونا. 

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