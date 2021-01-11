الاتحاد العراقي لكرة القدم:رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيزور العراق قريبا

الاتحاد العراقي لكرة القدم:رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيزور العراق قريبا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت الهيئة التطبيعية لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم، الاثنين، عن الاتفاق على زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، إلى مدينة البصرة أواخر الشهر الجاري لحضور مباراة ودية بين العراق والكويت.وقال نائب رئيس الهيئة التطبيعية شامل كامل، في حديث لوكالات محلية، ان “انفانتينو ابدى موافقته على الدعوة التي وجهها له وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لحضور المباراة الودية التي ستجمع منتخبنا الوطني بنظيره الكويتي في الـ 27 من الشهر الجاري على ملعب جذع النخلة في البصرة”.واوضح ان “حضور رئيس الاتحاد الدولي للعراق ستكون فرصة جيدة للاتفاق معه مباشرة لحل عدة نقاط تخص الكرة العراقية.واضاف كامل، ان “من اهم القضايا التي سيتم بحثها مع رئيس الفيفا هي ملف الحظر ورفعه عن ملاعب بغداد وباي المحافظات العراقية، لاسيما بعد أصبح العراق تمتلك أفضل الملاعب، بالاضافة إلى استتباب الأمن والاستقرار في البلاد”. 

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