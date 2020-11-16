الاتحاد العراقي لكرة القدم: انسحاب ناديين من بطولة كأس العراق

الاتحاد العراقي لكرة القدم: انسحاب ناديين من بطولة كأس العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، انسحاب ناديين من بطولة كأس العراق.وقال رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي في تصريح صحفي :ان “نادي السماوة قرر الانسحاب امام الشرقاط في بطولة كاس العراق بسبب بعد المسافة حيث كان من المقرر اقامتها في زاخو بعد ان رفض اربيل اعطاء ملعب فرانسو حريري”.واوضح ان “الطلبة ايضا قرر الانسحاب امام نوروز بسبب الضائقة المالية والتي كان من المقرر اقامتها في السليمانية، حيث اضرب لاعبي الفريق عن التدريبات خلال الفترة الماضية”.يذكر ان كاس العراق وصل الى الدور 32. 

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