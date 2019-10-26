الاتحاد العراقي لكرة القدم :تأجيل الجولة الخامسة من الدوري الممتاز

الاتحاد العراقي لكرة القدم :تأجيل الجولة الخامسة من الدوري الممتاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبتة، تأجيل الجولة الخامسة من الدوري الممتاز إلى اشعار آخر.وذكر الاتحاد في بيان ، ان “لجنة المسابقات ترجئ منافسات الجولة الخامسة من دوري الكرة الممتاز إلى إشعار اخر”.وشهدت بغداد والمحافظات الجنوبية، اليوم، موجة احتجاجات عارمة اسفرت عن استشهاد 42 متظاهرا وإصابة أكثر من 2312 شخص بينهم رجال أمن، فضلا عن حرق مقرات تابعة للأحزاب السياسية.

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