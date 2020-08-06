الاتحاد العراقي لكرة القدم يبحث استعدادات الموسم الجديد من الدوري الممتاز

الاتحاد العراقي لكرة القدم يبحث استعدادات الموسم الجديد من الدوري الممتاز
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- عقدت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعاً الكترونياً لبحث استعدادات الموسم الجديد من الدوري الممتاز.وقال عضو اللجنة رعد سليم في تصريح صحفي: إن “لجنة ودائرة الحكام تواصل اجتماعاتها عبر الدائرة الإلكترونية لإعداد الحكام والمقيمين للموسم المقبل”.وأضاف ان “اللجنة وضعت خطية كاملة استعداداً للموسم الجديد من اجل تهيئة الحكام واعدادهم ليكونوا جاهزين للموسم الجديد”، مبيناً ان “جميع الحكام مستعدون لانطلاق الموسم الجديد”.ومن المقرر ان ينطلق دوري الكرة الممتاز في الـ20 من شهر أيلول المقبل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *