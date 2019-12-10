الاتحاد العراقي لكرة القدم يصدر توضيحا بشأن استئناف مباريات الدوري الممتاز

الاتحاد العراقي لكرة القدم يصدر توضيحا بشأن استئناف مباريات الدوري الممتاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر اتحاد الكرة العراقي ،اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن المطالبة باستئناف مباريات الدوري الممتاز.وقال الاتحاد في بيان ، “تابعنا باهتمام بالغ الدعوات المطالبة باستئناف مباريات الدوري الممتاز بعد توقف قسري ألقى بظلاله على المسابقة، واننا إذ نؤكد تضامننا الكبير واللا محدود مع التظاهرات السلمية لشعبنا الأبي ومطالبه الحقة التي تستهدف مستقبل الوطن”.وأضاف الاتحاد، “فإننا نؤكد اننا نعي جيدا ماذا نحن فاعلون، ولدينا خطط بديلة في حال تأخر عودة الأمور إلى طبيعتها على وفق الزمن الذي حددناه برغم اننا سبق أن فاتحنا وزارة الداخلية والجهات الساندة بضرورة توفير الأمن لكل عناوين اللعبة بمختلف مسمياتهم، لذلك نحب أن نطمئن وسطنا الكروي بعناوينه المختلفة على وضعية المسابقة،لاسيما ان منتخبنا الوطني ينتظره استحقاق مهم جدا، ولابد له أن يكون بأتم الجاهزية للمعترك المونديالي”.

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