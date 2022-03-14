الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن عن إضافة حارس مرمى جديد للمنتخب الوطني

الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن عن إضافة حارس مرمى جديد للمنتخب الوطني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأثنين، عن اضافة حارس مرمى جديد لصفوف منتخبنا الوطني الذي يستعد لملاقة زامبيا وديا.وذكر الاتحاد في بيان ، ان مدرب الحراس، أحمد جاسم، اكد أنه قد تمت إضافةُ الحارس محمد شاكر إلى قائمةِ حراس مرمى المنتخب الوطني، وشاركَ في التدريبات المسائيّة إلى جانبِ زملائه محمد حميد ودلوڤان مهدي ومحمد صالح. وقالَ جاسم: إن سبب إضافة شاكر جاءَ بعد اعتذار الحارس علي ياسين من الالتحاقِ بسبب ارتباطه بظرفٍ عائلي يخصُ علاجَ والدته، وسيكون مرتبطاً به بعد عودته من استحقاقِ ناديه الزوراء الذي لديه مباراة ضد الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا. وختم بيان الاتحاد، أن الحارس جلال حسن سيلتحق هو الآخر مع وفدِ المُنتخب الوطني في السادس عشر من الشهرِ الحالي.

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