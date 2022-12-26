الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن عن نفاد تذاكر الوجبة الأولى من افتتاح خليجي25

الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن عن نفاد تذاكر الوجبة الأولى من افتتاح خليجي25
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، نفاد الوجبة الأولى من تذاكر افتتاح خليجي 25.وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس اللجنة الإعلاميّة لخليجي 25 ، أحمد الموسوي، في بيان ، إن “تذاكر الوجبة الأولى المُخصصة لحفل افتتاح خليجي 25 نفدت بعد طرحها بساعات”، مؤكدا أنه “سيتم طرح الوجبة الثانية من بيع التذاكر إلكترونياً اليوم. “وبيّن: “أما عمليةُ البيع المباشر للتذاكر فستطرح في خمسة منافذ بعد الـ 28 من الشهر الحالي، وستكون متاحةً لجميع المواطنين”، داعيا الجميعَ إلى اقتناء التذاكر من المصادر المُعرّفة والابتعاد عن السوق السوداء، كما يمكن حجز تذكرة أي مباراةٍ من مبارياتِ  الدور الأول، فضلاً عن مبارياتِ نصف النهائي والمباراة النهائية إلكترونياً.

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