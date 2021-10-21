الاتحاد العراقي لكرة القدم يوجه إنذاراً نهائياً للأندية غير المرخصة

الاتحاد العراقي لكرة القدم يوجه إنذاراً نهائياً للأندية غير المرخصة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه الاتحاد العراقي بكرة القدم، إنذاراً نهائياً للأندية غير المرخصة، فيما قرر إعادة صياغة العقد مع شركة الأضواء.وقالَ الناطقُ الإعلاميّ للاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي ، ان “الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم، عقدَ مساء امس الأربعاء، اجتماعاً مهماً لمناقشةِ العديد من القضايا التي تخص الكرة العراقيّة، بما فيها قضية النقل التلفزيوني لمباريات دوري الكرة الممتاز.”وأضاف، إن “المكتب التنفيذي للاتحاد صادقَ على مقرراتِ إجتماع اللجنة المشكّلة للتفاوض مع شركةِ الأضواء والمتضمنة تسوية الخلافات الماليّة واستمرار نقل مباريات الدوري الممتاز، وإعادة صياغة العقدِ المُبرم بين الطرفين مع الاحتفاظ بالحقِ القانونيّ للاتحاد. “، وأوضح، أن “لجنة التراخيص في الاتحادِ العراقيّ وجهت إنذاراً نهائياً لأندية الدوري الممتاز غير المرخصةِ والتي لم تكمل تسويةَ الخلافاتِ الماليّة مع اللاعبين والمدربين أصحاب الشكاوى أو القرارات المصادق عليها مسبقاً من قبل لجنةِ شؤون اللاعبين أو الواردة من الاتحادين الآسيوي والدوليّ، فضلاً عن القضايا المحسومةِ الواردة من المحاكم العراقية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *