الاتحاد العراقي للتنس:خسرنا معظم الجولات في بطولة “ديفز كاب” الدولية

الاتحاد العراقي للتنس:خسرنا معظم الجولات في بطولة “ديفز كاب” الدولية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس الاتحاد العراقي للتنس، سيف العكيلي، السبت،”واجه المنتخب العراقي للسيدات، منتخبات تركمانستان والنيبال وعمان وغوام، وخسر في جميعها ليحل بالمركز الـ14″.وأضاف العكيلي في حديث صحفي، أن “منتخب الذكور، واجه منتخبي الفلبين وميانمار وخسر في المنافسات، ما أدى إلى هبوطه لمرحلة الخاسرين، للحصول على تصنيف المنتخبات، بينما واجه نظيره الإماراتي وتمكن من تحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة الأخرى لمواجهة منتخب عمان”.وتابع: “حقق منتخب الذكور الفوز في نهائي التصنيف على منتخب مكاو ليأتي بالمركز الـ15، من إجمالي 23 منتخباً مشاركا في البطولة”، لافتاً إلى أن “منافسات فئة 16 سنة ذكور وإناث، ستنطلق يوم غدٍ الأحد بمشاركة المنتخب العراقي أيضاً”.

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