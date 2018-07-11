الاتحاد الوطني:أصوات الاتحاد الانتخابية لم تطرأ عليها تغييرات في السليمانية

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يونامي:عمليات العد والفرز اليدوي” مهنية”
التغيير:تقدمنا على الاتحاد الوطني من خلال عمليات العد والفرز اليدوي في السليمانية
الاتحاد الإسلامي يتساءل : كيف سنشارك في برلمان 50% من نوابه مزورين؟
البنك المركزي العراقي:20 تريليون دينار بذمة الحكومة
من أنجازات حكومات الفساد والتبعية ..بلاد الرافدين تشتري المياه من الخارج!!
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البنك المركزي العراقي:20 تريليون دينار بذمة الحكومة
من أنجازات حكومات الفساد والتبعية ..بلاد الرافدين تشتري المياه من الخارج!!
وزارة النفط:أكثر من 40 مليار دولار إيرادت العراق النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري
وزارة التجارة تتعاقد مع شركات محلية لتأمين مفردات البطاقة التمونية
إيران:تطوير الاقتصاد العراقي لايخدم تجارتنا
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