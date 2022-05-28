الاتحاد الوطني:إتفاقنا مع حزب بارزاني مشروط بتنازله عن منصب رئيس الجمهورية وملفات أخرى

الاتحاد الوطني:إتفاقنا مع حزب بارزاني مشروط بتنازله عن منصب رئيس الجمهورية وملفات أخرى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى عضو الاتحاد الوطني الكردستان آرام جباري،السبت، أن حل الخلافات داخل البيت الكردي يحتاج لتنازلات من الطرف الآخر.وقال جباري في حديث صحفي، إن “الإصرار على المواقف وعدم تقديم تنازلات من الحزب الديمقراطي بما يخص رئاسة الجمهورية والملفات الأخرى فمن الصعب التوصل لنتائج فورية لحل الخلافات”.وأضاف أن “حل الخلافات وتوحيد البيت الكردي ستكون خطوة بالاتجاه الصحيح لإنهاء الخلافات داخل البيت الشيعي وتشكيل الحكومة الجديدة”.

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