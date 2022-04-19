الاتحاد الوطني:إعادة الانتخابات آخر حلول الإنفراج السياسي

الاتحاد الوطني:إعادة الانتخابات آخر حلول الإنفراج السياسي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني كريم شكور الداوودي، الثلاثاء، استمرار الانسداد السياسي، معتبراً أن آخر المطاف سيكون إعادة الانتخابات في حال لم يتم التوصل إلى حلول مرضية.وقال الداوودي في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية ، إنه “حتى الآن ما زلنا تحت وطأة الانسداد السياسي والمشهد مربك للوصول إلى نتائج ناجحة، ويبدو أننا سنذهب في آخر المطاف لإعادة الانتخابات”.وأضاف، أنه “لا توجد تحركات بين حزبي الاتحاد والديمقراطي ولا يوجد أي حوار جدي لانفراج الأزمة، وما زلنا متمسكين بمطالبنا وبمرشحنا الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية برهم صالح، والديمقراطي أيضا متمسك بمنصب رئيس الجمهورية”.وأشار إلى أن “الحلول تبدأ من الجلوس على طاولة المباحثات أو المفاوضات، وإذا لم نصل إلى حلول مرضية سيكون آخر المطاف إعادة الانتخابات”، معتبرا أن “الوضع العراقي لا يتحمل هكذا تجاذبات وانسداد سياسي وسينعكس سلبا على الاقتصاد وعلى المواطن بشكل عام”. وتابع، أن “الاتحاد الوطني قريب من الإطار التنسيقي؛ لكن من دون وجود أي اتفاق مكتوب كتحالف، وإنما نحن ماضون مع الإطار التنسيقي معنويا وندعمه في قراراته ويدعمنا كذلك، وهناك اجتماعات دورية بين الإطار والاتحاد الوطني ونحن ندعم كل المبادرات باتجاه انفراج الأزمة ولاسيما مبادرة الإطار التنسيقي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *