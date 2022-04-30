الاتحاد الوطني:إعادة الانتخابات الخيار الوحيد أمام الإنفراج السياسي

الاتحاد الوطني:إعادة الانتخابات الخيار الوحيد أمام الإنفراج السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان دلير، السبت، على بيان التيار الصدري بشأن عدم التوصل الى اتفاق مع الاطار.وقالت دلير في تصريح  صحفي، إنه “اذا بقي التحالف الثلاثي على هذه الحالة ويرفض الحوارات فلن يستطيع تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية حتى بعد العيد”. وأضافت، أن “بيان التيار الصدري بشأن عدم التوصل إلى اتفاق مع الاطار يشير إلى أن التيار لايزال رافضاً للحوارات مع الكتل السياسية وتحديدا الإطار التنسيقي”. وبينت دلير، أنه “في ظل الوضع الراهن وإصرار التحالف الثلاثي على رفض الحوارات لم يتبقى سوى خيار إعادة اجراء الانتخابات من جديد ولا يوجد حل آخر”.

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