الاتحاد الوطني:الأسبوع المقبل سيشهد حوارات جديدة مع حزب بارزاني لحسم الخلافات

الاتحاد الوطني:الأسبوع المقبل سيشهد حوارات جديدة مع حزب بارزاني لحسم الخلافات
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 السليمانية/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، عن وجود جولة مفاوضات جديدة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني لحسم الخلافات بين الحزبين.وقال السورجي في تصريح  صحفي له اليوم، إن “جولة مفاوضات اخرى ستبدأ الاسبوع المقبل لحسم القضايا الخلافية المتبقية بين الطرفين”، مبيناً ان “جوهر الخلاف تتمحور حول ترشيح محافظ كركوك والاستحقاق الوزاري لحزبنا، ولكن هناك مفاوضات مهمة متقدمة بشان تشكيلة حكومة اقليم كردستان”.واضاف السورجي، ان ” بقية الاحزاب الكردية مستمرة في المفاوضات معنا بشان استحقاق الاحزاب الفائزة في انتخابات الاقليم”.

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