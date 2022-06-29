الاتحاد الوطني:الإقليم غير مشمول بموازنة 2022 لعدم التزام حكومته بتعهداتها المالية

الاتحاد الوطني:الإقليم غير مشمول بموازنة 2022 لعدم التزام حكومته بتعهداتها المالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني غياث السورجي، الاربعاء، ان حكومة الإقليم لن تشمل ضمن الموازنة بسبب تخلفها عن ارسال العائدات النفطية الى حكومة المركز.وقال السورجي في حديث  صحفي،إن “الإقليم لم يلتزم بقانون النفط والغاز ولم يرسل العائدات النفطية إلى المركز، وبالتالي لن يتم شموله بالموازنة القادمة بسبب مخالفته لقرارات المحكمة الاتحادية”.ودعا، “حكومة الاقليم بالالتزام بالقوانين والأنظمة التي تضعها المحكمة الإتحادية وحكومة المركز” مشيرا إلى ضرورة “التوافق بين الحكومتين لحل جميع الخلافات العالقة”.وكانت الخبيرة القانونية راقية الخزعلي، قد أكدت في حديث سابق ، ان “انسحاب الشركات النفطية من اقليم كردستان سيصب بمصلحة العراق بأكمله”، مبينة ان “قرارات المحكمة الاتحادية كفيلة بردع حكومة الإقليم عن تلك التجاوزات”.

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