الاتحاد الوطني:البارزاني “مرواغ” وضد تحقيق مصالح الشعب الكردي
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين 26 تشرين الثاني 2018، ان زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني الى بغداد جاءت من أجل تحقيق مصالحه الحزبية لا مصالح الشعب الكردي، فيما أشار الى انه غير خائف من أي مؤامرة.وقال مسؤول اعلام الاتحاد في نينوى، غياث السورجي في حديث صحفي له اليوم، إن “حزبه لا يخشى من ضياع مكتسباته بعد الزيارة التي قام بها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الى بغداد”، مبيناً أن “بارزاني لا يملك اي صفة رسمية في اقليم كردستان وزيارته لبغداد حزبية ولا يمكنه توقيع اي اتفاقيات مع الحكومة الاتحادية”.وأوضح أن “زيارة بارزاني جاءت من أجل خدمة مصالح الحزب الديمقراطي وتقويه نفوذه، حيث أنه استغل غياب رئيس الجمهورية برهم صالح وسفره الى خارج العراق واختار هذا التوقيت تحديدا حتى لا يلتقي بصالح”، مشيراً الى أن “بارزاني لا يريد تحقيق مصالح الشعب الكردي، لأنه اختار المراوغة من أجل عدم اللقاء برئيس منتخب دستوريا من غالبية اعضاء البرلمان الذين يمثلون الشعب العراقي”.واشار الى ان “الاتحاد الوطني حزب عريق عمره أكثر من 4 عقود ولديه 21 نائبا في البرلمان العراقي ولا يخشى من اي خطوة او مؤامرة ضده قد تحاك ضده لأنه لا يطلب أكثر من استحقاقه ومكتسباته في بغداد وهي استحقاق حزبي وانتخابي، كحال باقي الاحزاب والكتل السياسية”.وكان بارزاني قد عقد عدة لقاءات الخميس 22 تشرين الثاني 2018 في بغداد، مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وقادة سياسيين في تحالفي الاصلاح والبناء، قبل أن يتوجه الجمعة 23 تشرين الثاني، إلى النجف ويلتقي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقبل وصول بارزاني الى بغداد يوم الخميس (22 تشرين الثاني 2018)، غادر رئيس الجمهورية برهم صالح الاربعاء (21 تشرين الثاني 2018)، الى ايطاليا في زيارة رسمية شارك فيها بمؤتمر “حوارات المتوسط” والتقى الرئيس الايطالي وعددا من المسؤولين قبل ان يختتم زيارته بلقاء البابا فرانسيس في حاضرة الفاتيكان.