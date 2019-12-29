الاتحاد الوطني:تاجيل اختيار الأمين العام للحزب بعد عطلة رأس السنة

الاتحاد الوطني:تاجيل اختيار الأمين العام للحزب بعد عطلة رأس السنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني نصر الله السورجي، الاحد، عن تاجيل اختيار رئيس الاتحاد لما بعد عطلة رأس السنة، مبينا ان المجلس القيادي الجديد سيجتمع بعد العطلة لتسمية الرئيس المقبل.وقال السورجي في تصريح  صحفي، ان “اجتماع الهيئة القيادية الجديدة للاتحاد الوطني الكردستاني قد تأجل لحين الانتهاء من عطلة رأس السنة”.واضاف ان “الاجتماع المقبل سيخصص لوضع استراتيجية جديدة للحزب وفتح باب الترشيح لرئاسة الاتحاد فضلا عن الاتفاق على تسمية معينة لرئاسة الاتحاد سواء كانت سكرتير الحزب او الامين العام او رئيس الحزب”.واشار السورجي الى ان “اختيار رئيس الحزب سيكون بالاجماع بين المجلس القيادي بعد فتح باب الترشيح ولم يحدد اسم معين لغاية الان”.

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