الاتحاد الوطني:تجديد الولاية الثانية لبرهم صالح أصبح حتمياً

الاتحاد الوطني:تجديد الولاية الثانية لبرهم صالح أصبح حتمياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الأحد، سهولة تمرير مرشح الاتحاد برهم صالح لرئاسة الجمهورية في البرلمان في حال الذهاب إلى المنافسة مع الاحزاب الاخرى، مبينا ان التحالف الرباعي فتح ابوابه امام الجميع وبانتظار اخذ جميع الآراء لتشكيل الحكومة.وقال خوشناو في تصريح صحفي، ان “الإطار التنسيقي وحركة بابليون وعزم والاتحاد الوطني ضمن تحالف رباعي متين غير قابل للتفكيك ويرحب بدخول اي طرف سياسي ضمن تشكيل الحكومة “.واضاف ان “مباحثات إنهاء الانسداد السياسية ستكون مشتركة ما بين اطراف التحالف الرباعي واي طرف كان سواء الصدريين او الديمقراطي والسيادة من اجل انهاء الخلافات وتشكيل الحكومة”.وبشأن الخلاف حول رئاسة الجمهورية ذكر خوشناو، ان “الخلاف طفيف وسينتهي بحسم تجديد ولاية برهم صالح لرئاسة الجمهورية كونه مرشح الفضاء الوطني ولديه مقبولية لدى جميع الأطراف، فضلا عن دعمه من الاطراف السياسية المقربة من الاتحاد”.

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