الاتحاد الوطني:تشكيل لجنة مع حزب بارزاني لحسم مرشح رئاسة الجمهورية

الاتحاد الوطني:تشكيل لجنة مع حزب بارزاني لحسم مرشح رئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي , الخميس , عن تشكيل لجنة مشتركة لحل ازمة مرشح رئاسة الجمهورية  والاتفاق على شخصية محددة , مرجحا ان يتم الإعلان عن الاتفاق وحل القضايا العالقة بين الحزبين خلال نهاية الأسبوع المقبل .وقال السورجي في تصريح صحفي , ان “الاجتماع المغلق الذي جرى امس في السليمانية  بين رئيس المكتب السياسي للاتحاد الوطني بافل الطالباني ونائب رئيس المكتب السياسي للحزب الديمقراطي ورئيس الإقليم نيجرفان البارزاني افضى الى الاتفاق على تشكيل لجنة من المكتبيين السياسيين للحزبين لحل القضايا العالقة ” .وأضاف ان “البارزاني والطالباني خولا اللجنة بالاتفاق على تسمية شخصية محددة لمنصب رئيس الجمهورية وحل بقية القضايا العالقة بين الحزبيين الرئيسيين”, مرجحا ان “يتم الإعلان عن الاتفاق وحل القضايا العالقة بين الحزبين خلال نهاية الأسبوع المقبل” .يذكر رئيس المكتب السياسي بافل الطالباني اجرى اجتماع مغلق مع رئيس الإقليم نيجرفان البارزاني في السليمانية والزيارة تقع ضمن المبادرة التي قدمها رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني لحل الخلافات بين الحزبين السياسيين وكذلك تشمل العلاقة مع القوى السياسية العراقية لحل ازمة الانسداد السياسي  .

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