الاتحاد الوطني:تعزيزات عسكرية للقوات التركية في دهوك وبعشيقة

الاتحاد الوطني:تعزيزات عسكرية للقوات التركية في دهوك وبعشيقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية اريز عبد الله, الاربعاء, عن قيام تركيا بإرسال تعزيزات عسكرية إلى مواقعها العسكرية في محافظتي دهوك ونينوى،وقال عبد الله في تصريح  صحفي له اليوم، إن “جلسة مجلس النواب، اليوم، ستشهد تمرير قرار لمطالبة الحكومة بحفظ  سيادة البلاد ورد أي عدوان خارجي ومنع التدخلات التركية في العراق”.وأضاف أن “هناك مصادر تفيد بوصول تعزيزات إضافية للقوات التركية في مقراتها ولاسيما في بعشيقة ودهوك ما يعني أنها مستمرة في عدوانها ضد العراق”، مؤكدا أن “مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار حتى في إقليم كردستان تقع على عاتق الحكومة الاتحادية بحسب الدستور الاتحادي”.

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