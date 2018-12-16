الاتحاد الوطني:حزب بارزاني يصادر حقنا الانتخابي في حكومة عبد المهدي
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالسعي لمصادرة حقه الانتخابي في الحكومة المركزية، مبينا انه مصر على تسلم وزارة الهجرة أو العدل.وقال عضو المجلس القيادي بالاتحاد اريز عبد الله في تصريح صحفي له اليوم، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يمارس ضغوطا سياسية كبيرة على الكتل المتبقية لعدم ترشيح أي شخصية من الاتحاد لاي وزارة”.واضاف عبد الله، ان “الديمقراطي يحاول مصادرة حق الاتحاد الانتخابي بذريعة حصوله على رئاسة الجمهورية في المدة الماضية”، مبينا أن “الاتحاد ما زال مصرا على استحقاقه الانتخابي في الحكومة العراقية ويطالب بمنحي احدى الوزارتين اما العدل او الهجرة والمهجرين “.وكان النائب عن المكون المسيحي برهان الدين اسحاق أكد في تصريح سابق ، أن المكون المسيحي يرفض مرشحة وزارة الهجرة هناء عمانؤيل، مبيناً ان المرشحة المذكورة لا تمثل المسيح وتم ترشيحها من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح كونها احدى الموظفات في مكتبه.