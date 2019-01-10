الاتحاد الوطني:حكومة مسرور ستتأخر بسبب حصص المناصب

الاتحاد الوطني:حكومة مسرور ستتأخر بسبب حصص المناصب
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، عن موقف الأحزاب الكردية من المشاركة بحكومة الإقليم من عدمها، متوقعا تأخيرها حتى شباط المقبل.وقال القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي  في حديث صحفي له اليوم: إن “النظام الداخلي لبرلمان الإقليم لم يحدد المدد الزمنية لتشكيل حكومة الإقليم ما يعني لا وجود لخرق قانوني بتأخر تشكيلها”.وأضاف أن “سبب التأخير هو المواقف المتشنجة والتمسك بالآراء بين الأحزاب الكردية”، متوقعا “تأخير تشكيلها حتى شباط المقبل”.وأوضح أن “الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وكتلة التغيير أعلنوا عن موقفهم بشكل رسمي بشأن المشاركة في تشكيل حكومة الإقليم”، مبينا ان “الاتحاد الإسلامي وحركة الجيل الجديد أعلنا عدم مشاركتهما بالمفاوضات وتشكيل حكومة الإقليم”.وأفاد ان “الجماعة الإسلامية الجهة الوحيدة التي لم تحسم موقفها بشكل نهائي ولازال موقفها متذبذب من المشاركة بتشكيل حكومة الإقليم من عدمها.

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