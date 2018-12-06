الاتحاد الوطني:قوباد طالباني مرشحنا لرئاسة البرلمان الكردستاني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قدم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، قوباد طالباني نجل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني كمرشح لمنصب رئيس برلمان إقليم كردستان.وافاد مصدر في الحزب ، ان “حزب الاتحاد اختار قوباد طالباني كمرشح لمنصب رئيس برلمان إقليم كردستان في حال حصول الحزب على المنصب”.وأضاف المصدر انه تم “ترشيح أيضا مسؤول الهيئة العاملة بالحزب ملا بختيار لمنصب نائب رئيس الإقليم، وعضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي حاكم قادر لمنصب نائب رئيس الحكومة”.وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلن، الاثنين الماضي، ترشيح رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني لرئاسة الإقليم ومسرور بارزاني رئيس الأمن الوطني لرئاسة حكومة الإقليم، وشكل لجاناً لإجراء حوارات مع القوى السياسية الأخرى في الإقليم حول هذا الترشيح.