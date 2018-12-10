الاتحاد الوطني:لامانع لدينا من تحكم العائلة البارزانية بالإقليم مقابل المناصب

الاتحاد الوطني:لامانع لدينا من تحكم العائلة البارزانية بالإقليم مقابل المناصب
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 السليمانية/شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، عدم معارضته لترشيح مسرور بارزاني لرئاسة الإقليم ونيجرفان لرئاسة الوزراء شريطة تصويت الحزب الديمقراطي على مرشحي الاتحاد لرئاسة البرلمان ونائب رئيس الوزراء، فيما اكد ان الثلاثاء المقبل سيشهد اول اجتماع بين الحزبين لبحث تشكيل الحكومة.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في حديث صحفي له اليوم: إن “الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حددا بعد غد الثلاثاء اول لقاء لهما لبحث تشكيل حكومة الإقليم المقبلة”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني لديه عدة شروط سيطرحها خلال الاجتماع ومن المحتمل الاتفاق على تشكيل الحكومة والدخول بتحالف في حال موافقتهم على شروطنا”.وأوضح ان “الاتحاد لا يمانع التصويت على مسرور البارزاني رئيسا للإقليم ونيجرفان البارزاني رئيسا للوزراء شريطة موافقة الديمقراطي على مرشحي الاتحاد لمنصبي رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء”.وبين ان “الاتحاد لا يربط موقفه بموقف المعارضة الكردية من دخول الحكومة او عدمه وإنما مرهون بحصوله على منصبي رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء”.

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