الاتحاد الوطني:نتائج الاجتماع مع ائتلافي القانون والفتح “مثمرة”
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي بيرة، اليوم الاحد، ان الاجتماع الذي حصل بين الفتح ودولة القانون مع الوطني والديمقراطي الكردستاني كان مثمراً، مبينا ان هناك وفد كردي سيزور بغداد قريبا لمناقشة المبادئ الاولية بين جميع الاطراف.وقال بيرة في حديث صحفي له اليوم، إن “الاجتماع الذي حصل بين الفتح ودولة القانون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني كان مثمرا جدا والزيارة مرحب بها من الطرفين”.وأضاف ان “المناقشات كانت ايجابية حول الاطراف الكردية ، بحيث يشارك الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني ببرنامج موحد وهيئة موحدة بعد اعداد ورقة العمل وبهذه الورقة يأتي وفد كردي الى بغداد لمناقشة الامور والمبادئ الاولية وترسيخ المبادئ”.وأشار الى ان “الزيارة شهدت اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني مع الطرفين لمناقشة المواضيع المطروحة في العراق حول التحالفات والمبادئ الاساسية بما يتعلق بتطبيق الدستور والابتعاد عن الانتقائية وعدم اقصاء أي جهة”.وتابع ان “ليس لدينا فيتو على أي احد في شغل منصب رئاسة الوزراء ولكن بشرط ان يطبق الدستور ويعمل وفق برنامج حكومي واضح”.