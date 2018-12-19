الاتحاد الوطني:وزارة العدل من “حصتنا ” ولن نتنازل عنها

الاتحاد الوطني:وزارة العدل من “حصتنا ” ولن نتنازل عنها
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شيروان ميرزا، الاربعاء، تمسك حزبه بمنصب وزير العدل بالحكومة الاتحادية، مبيناً أنه لن يتنازل عنه اطلاقا.وقال ميرزا في حديث صحفي له اليوم، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني، لن يحضر جلسة التصويت على الوزراء الآخرين إذا لم تتضمن منصباً وزارياً للحزب، كونه من استحقاق الاتحاد الوطني، بحكم عدد المقاعد الذي حصل عليها”،وأضاف أن “حزبه مستمر بإجراء الحوارات مع الديمقراطي الكردستاني، لغرض دخول الجلسة المقبلة بتوافق كردي حتى لا تحدث الاشكاليات السابقة التي حدثت في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وخرجت عن الاجماع الكردستاني”.من جهته، كشف مصدر سياسي مطّلع، عن “توصل الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، لاتفاق يمنح الأخير وزارة العدل، بعد التقارب الكبير والاجتماعات المتواصلة التي عقدت بين الحزبين في أربيل والسليمانية”.وصوت مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (18 كانون الأول 2018)، على اختيار قصي السهيل وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة، ونوري صباح حميد وزيراً للتخطيط.

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