آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
العبادي:أحزاب لديها 3 نواب حصلت على وزارات والنصر لديه 27 نائب لايزال مهمشا رغم ذلك سأبقى أدعم عبد المهدي
وزير النقل السوري:المؤسسة السورية للطيران وشركة أجنحة الشام خارج عقوبات البنك المركزي العراقي
صحيفة:الصدر يرفض التدخل الأمريكي والإيراني في العراق
عبد المهدي:حماية كركوك من مسؤولية بغداد
الاتحاد الوطني:وزارة العدل من “حصتنا ” ولن نتنازل عنها
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزير النقل السوري:المؤسسة السورية للطيران وشركة أجنحة الشام خارج عقوبات البنك المركزي العراقي
إكمال تأهيل موقع تكييل الحوضيات في مستودع الحدباء النفطي
الخصاونة: حسم دخول الشاحنات الأردنية للعراق في شهر شباط المقبل
اليوم..الدولار يستقر أمام الدينار العراقي
عبد المهدي يدعو اليابان لإنشاء صندوق مشترك لتمويل المشاريع مقابل النفط
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN