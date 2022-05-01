الاتحاد الوطني:وصول تعزيزات عسكرية تركية كبيرة إلى شمال العراق

الاتحاد الوطني:وصول تعزيزات عسكرية تركية كبيرة إلى شمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاحد، عن وصول تعزيزات عسكرية تركية كبيرة لشمال العراق، مبينا ان التعزيزات وصلت بصحبة آليات هندسية ومدرعات لاقامة قواعد دائمية في محافظتي أربيل.وقال السورجي في تصريح  صحفي، إن “القوات التركية دفعت بتعزيزات كبيرة لقواعدها في اربيل ودهوك مصحوبة بآليات مدرعة واسلحة وكوادر هندسية”.واضاف ان “القواعد العسكرية التركية ستكون في غالب الامر دائمية في دهوك واربيل وسط صمت حكومي اتحادي وكذلك من اربيل غريب ومريب”.واشار السورجي الى ان “الانتشار التركي الاخير كبير للغاية ويهدف لزيادة نفوذه في المنطقة ولا يرتبط كما تدعي بمحاربة عناصر حزب العمال الكردستاني مطلقا”.

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